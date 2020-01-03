Avustralya'da afetzedelerden Başbakan Morrison'a tepki: Küfür edip, elini sıkmadılar

03.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:39

Avustralya'nın güneyinde haftalardır süren orman yangınları sebebiyle afetzedeleri ziyaret eden Başbakan Morrison halkın tepkisiyle karşılaştı. Ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Cobargo kasabası sakinleri Morrison'un elini sıkmayı reddederek, Başbakan'a küfürlerle tepki gösterdi.



Kasaba sakinleri haftalardır mücadele ettikleri yangınlar için hükümeti kendilerine yeterince yardım göndermemekle suçladı. Bir afetzede Başbakan'a "Eğer Sidney ya da Kuzey Yakası'nda oturuyor olsaydık yardım bağışlarına boğulurduk ama haftalardır sadece dört kamyon gönderdiniz" diyerek tepki gösterdi. Bir başka afetzede ise daha fazla yardım gelene kadar Başbakan'ın elini sıkmayacağını ifade etti. Halkın tepkisiyle karşılaşan Morrison ziyaretini kısa tuttu. Euronews.com'da Görüntüle