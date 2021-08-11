Avustralya'da 8 ay boyunca hastanede çalışan sahte doktor yakalandı
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Avustralya'da 8 ay boyunca hastanede çalışan sahte doktor yakalandı

Avustralya'da 8 ay boyunca hastanede çalışan sahte doktor yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avustralya'nın Sidney kentinde bir kadının kendini doktor gibi gösterip 8 ay boyunca Bankstown-Lidcombe Hastanesinde çalıştığı ortaya çıktı.

Avustralya'nın Sidney kentinde bir kadının kendini doktor gibi gösterip 8 ay boyunca Bankstown-Lidcombe Hastanesinde çalıştığı ortaya çıktı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sidney kentinde 27 yaşındaki bir kadın, kendini doktor gibi gösterip korona virüs salgını sırasında 8 ay boyunca hastanede çalıştı. Bankstown-Lidcombe Hastanesinde yaşanan olayda, hastane yönetimi yapılan incelemede kadının Avustralya Sağlık Düzenleme Kurumuna (AHPRA) kayıtlı olmadığını fark etti. Hastane sözcüsü skandal olaya yönelik yaptığı açıklamada Ocak ayında işe başlayan kadının, yetkililerin geçtiğimiz pazartesi günü durumu öğrendiğinde görevinden derhal uzaklaştırıldığını duyurdu. Sözcü, sahte doktorun 8 ay boyunca üstlerinin denetiminde olduğunu belirtti. Eyalet polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastane yönetimi durumu AHPRA'ya bildirdi. Kadının sahte belgelerle hastanede çalışmaya başlamasıyla ilgili de kurum içi inceleme başlatıldı. - SİDNEY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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