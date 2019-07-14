Avustralya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Avustralya'da Richter ölçeğine göre 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Broome kasabasının batısında meydana geldi. Amerikan Amerikan Joelojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Hint Okyanusu, büyüklüğü ise 6,6 olarak belirlendi. İlk belirlemelere göre, depremde can veya mal kaybının olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

- Avustralya