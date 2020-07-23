Avustralya'da 5 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Avustralya'da 5 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Avustralya'da son 24 saatte 423 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulurken, salgının hızla yayıldığı Melbourne kentinde bir günde 5 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

23.07.2020 10:26 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:32

Avustralya'da son 24 saatte 423 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulurken, salgının hızla yayıldığı Melbourne kentinde bir günde 5 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vakalar ve gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı" ve "maske takma zorunluğu" uygulanan Melbourne'da son 24 saatte yapılan testlerde 423 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu aktaran Andrews, yaşları 50 ila 90 olan 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade etti.

Andrews, son kayıplarla eyalette virüsten ölenlerinin sayısının 49'a yükseldiğini vurgulayarak, 3 bin 630 aktif vakadan 41'i yoğun bakımda olmak üzere 201 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu söyledi.

"Sağlıklı gençler bile hastalanabilir ve bu virüsten ölebilir"

Bugün 50 yaşındaki bir erkeğin virüsten ölmesinin Kovid-19'un "sadece zayıf ve yaşlı insanları etkileyen bir şey" olmadığının kanıtı olduğunun altını çizen Andrews, "Gençlerin bir şekilde buna (virüse) karşı bağışık olduklarını varsaymak yanlış olur. Aksi halde formda ve sağlıklı gençler bile hastalanabilir ve bu virüsten ölebilir. Eğer hastaysanız hızlı şekilde test yaptırın ve test sonucunu alana kadar kendinizi izole edin." diye konuştu.

Melbourne'da maske takma zorunluğu başladı

Kentte, "geçerli nedenlerle sokağa çıkanların" maske takmalarını zorunlu hale getiren kurallar, bugün yürürlüğe girdi.

"Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım almak veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkanlara kişi başına 1652, söz konusu nedenlerle sokağa çıkıp maske takmayanlara da 200 Avustralya doları para cezası veriliyor.

Yasaklar kapsamında marketler, berberler, tıbbi bakım yerleri, kuaförlerin açık kalacağı kentte kafeterya, lokanta ve barlar sadece paket servisi yapabilecek.

Ancak kütüphaneler, toplum merkezleri, hayvanat bahçeleri, havuzlar, kapalı spor salonları, açık alandaki spor faaliyetleri, galeriler, müzeler, tiyatrolar gibi halkın bir araya geldiği çok sayıda mekan, yaklaşık 5 hafta boyunca kapalı kalacak.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 133'e çıktı

Son haftalarda Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletinde Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesiyle ülke genelinde virüse yakalananların sayısı 13 bin 301'e, aktif vaka sayısı da 4 bin 141'e yükseldi.

Kovid-19 tanısı konulan 8 bin 541 Avustralyalı sağlığına kavuşurken, Melbourne'da 5 kişinin daha hayatını kaybetmesi, Avustralya'da virüsten ölenlerin sayısını 133'e yükseltti.

Yeni Zelanda'da yeni vaka kaydedilmedi

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 2 bin 419 kişiye uygulanan testlerde yeni Kovid-19 vakasına rastlanılmadığını açıkladı.

Ülkedeki 22 aktif vakanın otellerde karantinada olduğunu aktaran Bloomfield, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını söyledi.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 1555 kişiden 22'si hayatını kaybetmişti.

Avustralya'da 5 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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