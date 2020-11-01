Avustralya'da 5 ay sonra ilk kez yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi
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Avustralya'da 5 ay sonra ilk kez yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi

01.11.2020 08:01 | Son Güncelleme: 01.11.2020 08:04
Avustralya'da 5 ay sonra ilk kez yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 907 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da, haziran ayından bu yana ilk kez yeni vaka kaydedilmedi.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 907 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da, haziran ayından bu yana ilk kez yeni vaka kaydedilmedi.

Avustralya Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, eyalet ve bölgelerden gelen son 24 saatteki test sonuçlarına göre 9 Haziran'dan bu yana ülke genelinde ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadığını duyurdu.

Virüse karşı ülke genelinde verilen mücadeleden övgüyle bahseden Bakan Hunt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Avustralya çapında toplumsal bulaşma vakası sıfır olarak kaydedildi. Harika sağlık servisimize, halk sağlığı çalışanlarımıza ve her şeyden önce Avustralya halkına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un yayılmaya başlamasının ardından mart sonunda vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındakilere ülke sınırlarını kapatarak sıkı kısıtlamalar uygulayan Avustralya'da, virüsten toplam 907 kişi hayatını kaybetti.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak'ta kaydedildiği ülkede, virüs nedeniyle hastalanan 27 bin 596 kişiden 25 bin 98'i sağlığına kavuştu. 17'si hastanelerde tedavi gören toplam 198 aktif vaka bulunuyor.

Öte yandan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 907 Avustralyalıdan 819'u virüsün merkezi haline gelen Victoria eyaletinde, 53'ü Yeni Güney Galler'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 6'sı Queensland'de, 4'ü Güney Avustralya'da, 3'ü ise Avustralya Başkent Bölgesi'nde bulunuyordu.

Yeni Zelanda'ya yurt dışından dönen 2 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni vaka kaydedilmeyen ülkeye, yurt dışından dönen 2 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 77'ye çıktığını açıklayan Bakanlık, hastanelerde tedavi gören Kovid-19'lu hasta bulunmadığını kaydetti.

Yeni Zelanda'da, virüse yakalandığı belirlenen 1959 kişiden, 1857'si sağlığına kavuşmuş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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