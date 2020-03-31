Avustralya'da 4 bebekte daha korona virüs tespit edildi
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Avustralya, Karantina, Güncel

Avustralya'da 4 bebekte daha korona virüs tespit edildi

Avustralya'da 4 bebekte daha korona virüs tespit edilirken, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

31.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:11
Avustralya'da 4 bebekte daha korona virüs tespit edildi

Avustralya'da 4 bebekte daha korona virüs tespit edilirken, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Ülkede salgına yönelik alınan tedbirler arttırılmaya devam ediyor.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde korona virüs (Covid-19) bebeklere sıçradı. 4 bebekte korona virüs tespit edilmesinin ardından, eyaletteki korona virüs bebek vakaları 5'e yükseldi. Victoria Eyaleti Sağlık Bakanı Jennt Mikakos, bebeklere evlerinde karantina altındayken virüs bulaştığını belirterek olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı. Mikakos, eyaletteki korona virüs vakalarının da bine yaklaştığını ifade etti.

Ölü sayısı 19'a toplam vaka sayısı 4 bin 557'ye yükseldi

Son 24 saatte 97 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısının 4 bin 557'ye yükseldiği Avustralya'da, virüs kaynaklı can kaybı sayısı ise 19'a yükseldi. Bir vatandaşın daha kaybetmesiyle ikinci ölümün gerçekleştiği Tazmanya eyaletinde ise yeni ev karantinası kurallarının uygulanmaya başladığı bildirildi.

Üç kişinin bir araya gelmesi yasaklandı

Avustralya hükümeti, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yeni kuralların hayata geçirildiğini açıkladı. Karantina uygulamasının devam ettiği ülkede, 2 kişiden fazla kişinin 1 buçuk metreden daha yakın mesafede durması da yasaklandı. Ülkede çocuk parkları, ve açık-kapalı spor alanları da kapatılırken, 70 yaşın üzerindeki vatandaşların günde bir kez yürüyüş için evde çıkmaları dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

150 milyon maske üretildi

Korona virüs nedeniyle maske, eldiven ve genel temizlik malzemelerin temininde sıkıntı çeken Avustralya'da tekstil üreticilerinin 150 milyon maske ürettiği öğrenildi. Güney Avustralya'da üretilen maskelerin ülke geneline dağıtılacağı belirtilirken, dağıtımda önceliğin gıda sektöründe hizmet veren çalışanlar olduğu bildirildi. - MELBOURNE

Kaynak: İHA

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