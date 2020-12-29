Avustralya'da 3 kişi 12 saatlik yürüyüşün ardından baba ve oğlunun hayatını kurtardı
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Avustralya'da 3 kişi 12 saatlik yürüyüşün ardından baba ve oğlunun hayatını kurtardı

29.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:59
Avustralya'da 3 kişi 12 saatlik yürüyüşün ardından baba ve oğlunun hayatını kurtardı

Avustralya'da bir baba ve 10 yaşındaki oğlu, araçlarının çamura saplanmasının ardından araçta mahsur kaldıkları 3 arkadaşının 12 saatlik yürüyüşünün ardından başlatılan operasyonla kurtarıldı.

Avustralya'da bir baba ve 10 yaşındaki oğlu, araçlarının çamura saplanmasının ardından araçta mahsur kaldıkları 3 arkadaşının 12 saatlik yürüyüşünün ardından başlatılan operasyonla kurtarıldı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde baba ve 10 yaşındaki oğlu, üç av arkadaşının 12 saatlik yürüyüşünün ardından kurtarıldı. Araçlarının çamura saplanmasının ardından 5 kişi geceyi araçta geçirirken ekipten 3 kişi en yakın kasabaya doğru yürüyüşe geçti. 3 kişinin karakola ulaşmasının ardından kurtarma operasyonu başlatıldı. Helikopter ile gerçekleştirilen arama sonucu baba ve oğulun bulunduğu yer tespit edildi. Aracın üzerinde kurtarılmayı bekleyen baba ve 10 yaşındaki oğlu, uzun uğraşlar sonucu başarılı bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan 5 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Avustralya'da 3 kişi 12 saatlik yürüyüşün ardından baba ve oğlunun hayatını kurtardı
Avustralya'da 3 kişi 12 saatlik yürüyüşün ardından baba ve oğlunun hayatını kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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