Avustralya'da 296 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, 1 kişi öldü
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Avustralya'da 296 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, 1 kişi öldü

Avustralya'da son 24 saate 296 kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulurken Melbourne kentinde bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 123'e çıktı.

Avustralya'da 296 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, 1 kişi öldü
20.07.2020 07:15 | Son Güncelleme: 20.07.2020 07:18

Avustralya'da son 24 saate 296 kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulurken Melbourne kentinde bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 123'e çıktı.

Kovid-19 vakalarının hızla yayıldığı Victoria eyaletinde 275, Yeni Güney Galler'de (NSW) 20 ve Queensland eyaletinde 1 kişinin daha virüse yakalandığı açıklanırken Melbourne kentinde tedavi gören 80 yaşlarındaki kadın hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında "geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı" uygulanan ve perşembe gününden itibaren maske takma zorunluğu getirilen eyaletin başkenti Melbourne'daki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saate gerçekleştirilen 26 binden fazla testte Kovid-19 tanısı konulan 275 kişiden 28'ine virüsün nereden bulaştığını bildiklerini hatırlatan Andrews, ancak 247 vatandaşın virüsü nasıl kaptığını araştırdıklarını söyledi.

Melbourne'daki can kaybıyla birlikte eyaletteki virüsten ölenlerin sayının 39'a yükseldiğine dikkati çeken Andrews, 41'i yoğun bakımda olmak üzere 147 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu kaydetti.

"Parti zamanı değil, kurallara uyma zamanı"

Eyaletteki kısıtlamaların ne zaman hafifletileceği, insanların ne zaman parti gibi sosyal etkilikler yapabileceği yönündeki soruyu cevaplayan Başbakan Andrews, "Parti zamanı değil, kurallara uyma zamanı. İnsanlar cenazelerini organize etmeye çalışıyor, hastanedeki sevdikleri için dua ediyor, insanlar hayatları için mücadele ediyor. Partilerinizi bir başka zamanda yapmak için erteleyin. Lütfen kurallara uyun." ifadesini kullandı.

Okullara 1 milyondan fazla maske dağıtılacak

Victoria Eğitim Bakanı James Merlino, maske takma zorunluğunun getirildiği Melbourne'da, okullara dağıtılmak üzere Bakanlık tarafından 1,37 milyon maske siparişi verildiğini söyledi.

Yeniden kullanılabilir türdeki maskelerin "Geçerli nedenler dışında sokağa çıkma" yasağının uygulandığı bölgelerdeki öğrencilere dağıtılacağını açıklayan Balan Merlino, "Öğrenciler, okulda bandana veya eşarp takmayı da seçebilirler." dedi.

Melbourne'da, Kovid-19'un yayılmasına karşı 8 Temmuz'da yürürlüğe giren yasaklar kapsamında "geçerli nedenler" olarak belirlenen "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım alma veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" nedenleriyle sokağa çıkanlara ağız ve burunlarını, maske, bandana, eşarp veya atkı gibi malzemelerle kapatma zorunluluğu getirildi.

Perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek kurallara uymayarak ağız ve burunlarını kapatmayanlara 200 Avustralya doları para cezası verilecek.

NSW'de maske takılması tavsiye edildi

Victoria'dan sonra virüsün en çok görüldüğü eyalet olan NSW'de 20 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

NSW'nin başkenti Sydney'de yaşayanlara dün, "zorunlu haller dışında seyahat ve sosyal etkinliklerden kaçınılması" çağrısı yapan Eyalet Sağlık Bakanlığı, bugün de maske kullanın tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan diğer eyaletlerdeki virüsün yaygınlığında dolay Avustralya'daki spor karşılaşmalarının merkezi haline gelen Queensland eyaletinde bir kişiye yapılan testin pozitif çıktığı bildirildi.

Virüse yakalanan kişinin kargo gemisiyle geldiğini ve karantinaya alındığını duyuran Başbakan Annastacia Palaszczuk, eyalete giriş-çıkış noktalarında daha sıkı denetlemeler uygulanacağını söyledi.

Avustralya'da virüsten ölenleri sayısı 123'e çıktı

Son haftalarda Melbourne kentinde Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının meydana gelmesiyle Avustralya'da virüsten ölenlerin sayısı 123'e yükseldi.

Ülkede genelinde 3 milyon 476 binden fazla kişiye yapılan testlerde 12 bin 69 Avustralyalıya Kovid-19 tanısı konulurken 8 bin 272 kişinin de iyileştiği kaydedildi. Avustralya'da toplam 3 bin 209 aktif vaka bulunuyor.

Yeni Zelanda'da 1 kişi daha virüse yaklandı

Sağlık Bakanlığı, Meksika'dan Yeni Zelanda'ya dönen 40 yaşlarındaki bir erkeğin Kovid-19'a yakalandığın açıkladı.

Hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını duyuran Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam 26 vakanın tamamının otellerde karantinada tutulduğunu bildirdi.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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