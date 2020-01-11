Avustralya'da 250 bin kişiye evlerini terk etmeleri çağrısı

11.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:52

Avustralya'da hükümet 250 bin kişiye evlerini terk etmeleri çağrısında bulundu. Başbakan Scott Morrison önümüzdeki saatlerin 'çok zorlu' geçebileceği uyarısında bulundu.



Başbakan Morrison Avustralya ordusunun hazır bekletildiğini belirtirken Victoria Eyalet Başkanı Daniel Andrews, "Melbourne'de yağan yağmura ve gelecek hafta havanın kısmen daha iyi olacağını gösteren tahminlere rağmen hala yapılacak çok şey var." dedi. Euronews.com'da Görüntüle