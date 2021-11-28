Avustralya'da 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Avustralya'ya Güney Afrika'dan gelen iki kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı açıklandı.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 28 Kasım'da hava yoluyla Güney Afrika'dan Sydney'e gelen iki yolcuya yapılan testlerde Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Kimlikleri açıklanmayan iki kişinin, Doha üzerinden yolcu uçağıyla Avustralya'ya geldiği ve iki doz aşılı olduğu belirtildi.

Aynı uçakla Güney Afrika'dan gelen ve Kovid-19 testleri negatif çıkan 12 yolcunun tedbir amacıyla karantinaya alındığı kaydedilerek, uçaktaki diğer 260 yolcu ve mürettebata da kendi kendilerini tecrit etmeleri yönünde tavsiyede bulunulduğu aktarıldı.

Öte yandan Avustralya hükümeti, Omicron varyantının görüldüğü Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesoto, Esvatini, Seyşeller, Malavi ve Mozambik'ten geleceklere sınırlarını kapattı.

Ülkede Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bine yaklaştı

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020'de kaydedildiği Avustralya'da bugüne kadar 208 bin 8 kişi virüse yakalanırken, son 24 saatte 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 1994'e çıktı.

Halen 13 bin 492 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 77'si yoğun bakımda olmak üzere 557 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri

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