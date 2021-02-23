Avustralya'da 17 bin 300 yıllık kanguru çizimine rastlandı
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Avustralya'da 17 bin 300 yıllık kanguru çizimine rastlandı

23.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:56
Avustralya'da 17 bin 300 yıllık kanguru çizimine rastlandı

Batı Avustralya'da, bir kaya sığınağında 17 bin 300 yıl önce çizildiği sanılan, ülkenin bilinen en eski çizimi bulundu.

Batı Avustralya'da, bir kaya sığınağında 17 bin 300 yıl önce çizildiği sanılan, ülkenin bilinen en eski çizimi bulundu.

BBC'nin haberine göre, arkeologlar, Aborjin kaya resimleri ile bilinen Kimberley bölgesinde 17 bin 300 yıllık bir kanguru resmine rastladı.

2 metre boyutundaki kanguru resminin kırmızı toprak boyasıyla çizildiği ifade edildi.

Batı Avustralya Üniversitesinden araştırmacı Dr. Sven Ouzman, kanguru resmini Güney Doğu Asya'daki adalarda 40 bin yıl öncesine ait kaya resimlerine benzeterek kültürel bir bağlantı olabileceğini ifade etti.

Söz konusu resme ait ayrıntılar, "Nature Human Behavior" dergisinde yayımlandı.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bir mağarada 45 bin 500 yıl önce çizildiği sanılan, dünyanın bilinen en eski hayvan resmi bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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