Avustralya'da 16 kişi Kovid-19'a yakalandı, can kaybı yaşanmadı
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Avustralya'da 16 kişi Kovid-19'a yakalandı, can kaybı yaşanmadı

08.10.2020 06:29 | Son Güncelleme: 08.10.2020 06:32
Avustralya'da 16 kişi Kovid-19'a yakalandı, can kaybı yaşanmadı

Son 24 saatte yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kaybı yaşanmayan Avustralya'da, 16 kişinin daha virüse yakalandığı açıklandı.

Son 24 saatte yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kaybı yaşanmayan Avustralya'da, 16 kişinin daha virüse yakalandığı açıklandı.

Avustralya'nın diğer eyalet ve bölgelerinde yeni Kovid-19 vakası kaydedilmezken virüsün en fazla etkili olduğu iki eyaletten Victoria'da 11, Yeni Güney Galler'de (NSW) 5 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 27 bin 204'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle hastalananlardan 24 bin 794'ü sağlığına kavuşurken son 24 saatte virüsten can kaybı kaydedilmeyen ülkede, virüsten ölenlerin sayısı 897 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Avustralya'da Kovid-19'a yakanan 809 kişi virüsün merkezi haline gelen Victoria'da yaşamınını yitirirken, NSW'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan 317 aktif vakanın bulunduğu ülkede, virüs nedeniyle hastanelere kaldırılan 32 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Yeni Zealand'da 2 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, son 24 saatteki 6 bin 152 testin sonucuna göre, İrlanda'dan ülkeye dönen 2 Yeni Zelandalıya virüs teşhisi konulduğunu açıkladı.

Yeni vakalarla birlikte ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 39'a çıktığını belirten Dr. Bloomfield, hastanedeki 1 kişinin tedavisine devam edildiğini kaydetti.

Yeni Zelanda'da, virüse yakalandığı belirlenen 1864 kişiden, 1800'ü sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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