Avustralya Büyükelçisi Erciyes'e hayran kaldı
Haberler » Güncel » Avustralya Büyükelçisi Erciyes'e hayran kaldı - Haber

Avustralya Büyükelçisi Erciyes'e hayran kaldı

AVUSTRALYA'nın Ankara Büyükelçisi Marc İnnes-Brown, kayak yaptığı Erciyes Dağı'na ve manzarasına hayran kaldı.

05.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:45
Avustralya Büyükelçisi Erciyes'e hayran kaldı

AVUSTRALYA'nın Ankara Büyükelçisi Marc İnnes-Brown, kayak yaptığı Dağı'na ve manzarasına hayran kaldı.

Büyükelçi Marc İnnes-Brown, yılbaşı nedeniyle 3 gün önce 'ye geldi. Kentte ziyaretlerde bulunup, yöresel kahvaltı yapan Marc İnnes-Brown, Erciyes Dağı'na çıktı. Erciyes Kış Turizm Merkezi'nde 3 gündür kayak yapan Brown, ziyaretin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erciyes'e hayran kalan Brown, "Kayseri'deki güzel Erciyes Dağı. Ne kadar da harika bir manzara" dedi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler