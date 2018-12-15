Avustralya Batı Kudus'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanıyacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetinin Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıkladı.

Diğer yandan Morrison, ülkesinin büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Batı Kudüs'e taşınmasının ancak barış sağlandıktan sonra gerçekleştirileceğini söyledi.

Aynı zamanda Filistinlilerin Doğu Kudüs'ü başkent olarak belirleyeceği bir devlet kurma hakkına da saygı duyduklarını ekledi.

Morrison, daha önce de yaptığı açıklamalarda, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması yönünde bir adım atabileceklerini söylemişti.

Avustralyalı siyasetçinin Cumartesi günü yaptığı açıklama ise bu konuda siyasetçiler ve müttefikleri ile birtakım görüşmeler gerçekleştirmesinin ardından geldi.

İsrail parlamentosu Knesset ve İsrail hükümetine ait diğer birçok kurumun burada olması dolayısıyla Batı Kudüs'ün başkent olarak tanındığı belirtildi.

Orta Doğu'da liberal bir demokrasiyi savunduklarını söyleyen Morrison, büyükelçilik binası Batı Kudüs'e taşınana kadar burada geçici olarak bir savunma ve ticaret ofisinin kurulacağını aktardı.



Muhalefet lideri: Kararı geri alırız

Muhalefette yer alan İşçi Partisi'nin lideri Bill Shorten, önümüzdeki yıl seçimleri kazanmaları takdirinde bu kararı geri alacaklarını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Morrison, daha önce de hem iki devletli çözümü desteklemenin hem de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın mümkün olabileceğini savunmuştu.

Avustralya daha önce bunun mümkün olmadığını söylüyordu.

Morrison'ın rakipleri, Kudüs'le ilgili bu açıklamasının 'siyasi bir manevra' olduğunu söylemişti.

Morrison ise Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma fikrini Avustralya'nın eski İsrail Büyükelçisi Dave Sharma'da aldığını söylemişti.

Ekim ayında Morrison'ın bu açıklaması İsrail tarafından tebrik edildi, Filistin tarafından tepkiyle karşılandı. Komşu ülke Endonezya ise tepki göstererek ticaret görüşmelerini askıya aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl onlarca yıllık Orta Doğu politikalarını değiştirerek Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.

Mayıs'ta da ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınmıştı.

Karar uluslararası tepkilere neden olmuştu.

Filistinliler Kudüs'ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak görüyor.

1967'deki Altı Gün Savaşları'nda Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail ise kentin "ebedi ve bölünmez" başkenti olduğunu iddia ediyor ve uzun süredir dünyaya bunu kabul ettirmeye çalışıyor.