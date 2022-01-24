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Avustralya Başbakanı Morrison, WeChat hesabının kontrolünü kaybetti

Avustralya Başbakanı Morrison, WeChat hesabının kontrolünü kaybetti
AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Çin'in sosyal medya platformu WeChat hesabının kontrolünü kaybettiği bildirildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Çin'in sosyal medya platformu WeChat hesabının kontrolünü kaybettiği bildirildi.

Sydney'de yayın yapan The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Başbakan Morrison'ın 76 bin takipçili WeChat hesabı bu ayın başlarında "Avustralyalı Çinli yeni hayat" olarak yeniden adlandırıldı ve fotoğrafı hesaptan kaldırıldı.

Bunun üzerine Avustralya'da bir milletvekili, Çinli liderleri siyasi müdahaleyle suçladı.

Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesi Başkanı James Paterson, WeChat şirketinin Avustralya hükümetinin, Başbakan Morrison'un hesabının iade edilmesi talebine yanıt vermediğini söyledi.

Çin Komünist Partisi'ni Avustralya'da mayıs ayında yapılacak seçimler nedeniyle Başbakan'ı sansürlemekle suçlayan Paterson, tüm milletvekillerini Çinli teknoloji devi Tencent'in sahibi olduğu sosyal medya platformunu boykot etmeye çağırdı.

Başbakan Morrison'un ofisinden, söz konusu habere ilişkin değerlendirme yapılmadı.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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