Avustralya Başbakanı Morrison, Trump ve Macron'la Görüştü

MELBOURNE (AA) – Arjantin'deki G20 Zirvesi'ne katılan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel görüştü.

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre Başbakan Morrison, Arjantin'deki G-20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ayrı ayrı bir araya geldi.

İlk kez gerçekleşen Morrison ile Trump arasındaki yaklaşık 20 dakikalık görüşme öncesinde kısa açıklamada bulunan iki lider ülkeleri arasındaki ilişkilerin "çok iyi" olduğunu vurguladı.

Avustralya eski Başbakanı Malcolm Turnbull'un parti içerisinde yapılan oylama neticesinde görevden ayrılması hakkında Morrison'dan bilgi aldığı belirtilen Trump, "Çok kısa bir sürede harika bir iş yaptığınızı biliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra geçilen görüşmede Avustralya ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunun gündeme geldiği bildirildi.

-Morrison-Macron denizaltı yapımı görüştü

Başkan Trump'la olduğu gibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da ilk kez bir araya gelen Morrison görüşmede, Fransa'nın Avustralya için yapacağı denizaltı projesinin ele alındığını açıkladı. İki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın (SPA) temelini oluşturan denizaltı projesinin "son derece iyi ilerlediğini" dile getiren Morrison, bunun yakın dönemde tamamlanabilmesi için liderler seviyesinde çalışmalara başlanacağını söyledi.

Fransa 2016 yılında Avustralya'nın en büyük savunma projesi olan 50 milyar dolarlık "Gelecek Denizaltı Filosu" ihalesini kazanmıştı.