Avustralya Başbakanı Morrison, Erdoğan'ın Sözlerinden Dolayı Türk Büyükelçisini Çağıracağını...

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Savaşı'nın 104'üncü yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlerden dolayı Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'u çağırdı.

AFP'nin haberine göre, görüşmenin ardından bir açıklama yapan Morrison, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin Avustralyalılar için çok rencide edici olduğunu ve böylesine hassas bir ortamda sarf edilmesinin pervasızlık olduğunu düşünüyorum" dedi.

Morrison, Büyükelçi Karakoç ile yaptığı görüşmede kendisine sunulan gerekçeleri de kabul etmediğini belirtti.

Morrison, ilişkilerin gözden geçirilmesi konusunda "tüm seçenekleri" değerlendireceğini de sözlerine ekledi.

"Morrison, "Bu sözlere açıklık getirilmesini ve geri alınmasını bekliyorum ve bunu talep ettim" dedi.

Morrison, Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünen Avustralyalılar'dan sağduyulu hareket etmelerini ve Türkiye'ye yönelik bir seyahat uyarısının gözden geçirildiğini belirtti.

"Herhangi bir adım atmadan Türk hükümetinin yanıtını bekleyeceğim ancak ilişkilere dair tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyebilirim" diyen Morrison, Erdoğan'ın sarf ettiği sözlerle Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına "ihanet ettiğini" de öne sürdü.

Morrison, "Atatürk, ülkesini modern ve kucaklayıcı bir ulusa dönüştürmek istiyordu ve bu sözlerin bu ruhla bağdaşmadığını düşünüyorum" dedi. Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, önceki gün yaptığı konuşmada, "Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki, mesajınızı aldık. Hislerinizi de niyetinizi de anladık. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkarak 50 Müslümanı öldürmesinin ne olduğunu anladık. Aldığımız nefesi bize çok gördüğünüzü anladık. Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. 1000 yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" demişti. Erdoğan'a Yeni Zelanda da tepki gösterdi

Erdoğan'ın son dönemdeki açıklamalarına tepki gösteren tek ülke Avustralya değil.

Erdoğan'ın bir seçim mitingi sırasında Yeni Zelanda'da 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının görüntülerini dev ekranda yayınlamasından dolayı Yeni Zelanda hükümeti de tepki gösterdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, bu görüntülerin gösterilmesinin "adil olmadığını" ve ülke dışında yaşayan vatandaşlarını tehlikeye attığını söyledi.