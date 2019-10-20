Avustralya Başbakanı Morrison, Endonezya'da

20.10.2019 14:43

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo için düzenlenecek yemin törenine katılmak üzere Cakarta'ya gelen Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve eşi Jenny Morrison, Widodo ve eşi Iriana Widodo tarafından cumhurbaşkanlığı sarayında karşılandı.

Kaynak: AA