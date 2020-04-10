Avustralya Başbakanı Morrison'dan Paskalya bayramı öncesi uyarı Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yaklaşan Paskalya bayramı nedeniyle ülkede korona virüsünün yayılma tehlikesine dikkat çekerek, "Seyahat etmek yok, bir yere gitmek yok. Bu Paskalya evdeyiz" dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yaklaşan Paskalya bayramı nedeniyle ülkede korona virüsünün yayılma tehlikesine dikkat çekerek, "Seyahat etmek yok, bir yere gitmek yok. Bu Paskalya evdeyiz" dedi.

Dünya genelinde 1 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerde mücadele sürüyor. Avustralya yetkilileri, ülkede korona virüsü (Covid-19) salgınının yayılma hızının yavaşladığını açıkladı. Yetkililer salgının yayılma hızının yavaşlamasına rağmen tedbirlerin uygulanmasına devam edilmesini ve özellikle sosyal mesafe kurallarının önemini dikkat çekiyor. Avustralya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 53 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken toplam vaka sayısı 6 bin 203 olarak bildirildi. Ülke genelinde yapılan toplam test sayısı ise 338 bin 346 olarak açıklandı. Taburcu olanların sayısı 3 bin 141, sağlık durumu kritik olan hasta sayısı ise 74 olarak kayıtlara geçti.

"Seyahat etmek, bir yere gitmek yok"

Başbakan Scott Morrison cuma gününden itibaren 4 günlük tatil sürecini içeren Paskalyanın bayramının ülkenin Covid-19 ile mücadelesinde en önemli dönem olabileceğini ifade etti. Morrison, "Ülkedeki korona virüsü, bu Paskalya'nın farklı olacağı ve evde kalacağımız anlamına gelir. Bu önemli çünkü son zamanlarda birlikte kaydettiğimiz muazzam ilerlemeyi geri alamayız. Yani bu Paskalya evde kalıyoruz" şeklinde konuştu. Morrison, "Seyahat etmek, bir yere gitmek yok. Bu evde kalma, komşularımızı, ailelerimizi, dostlarımızı desteklediğimizden emin olmak demektir. Paskalyanız kutlu olsun" dedi.

Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Paul Kelly de Avustralyalıların virüsün yayılmasını önlemek için evde kalmanın önemine vurgu yaptı. Kelly yaklaşan Paskalya bayramını işaret ederek, "Bu, sosyal mesafe ve son haftalarda yaptığımız diğer önlemler açısından kuralları değiştirmemizin zamanı değil. Kazançları pekiştirmenin ve gelecekte ne olabileceğini düşünmenin zamanı geldi, ancak şu anda evde kalmak gerçekten önemli" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA