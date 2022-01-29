Avustralya Başbakanı Morrison'dan Kanye West açıklaması

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, düzenlediği basın toplantısında konser turu planlayan ve tek doz aşı olan Kanye West'in ülkeye gelip gelemeyeceğine ilişkin soruyu, "Kurallar tüm aşıların yapılmış olması gerektiğini söylüyor. Kim olduğunuz önemli değil" diyerek yanıtladı.

Avustralya Başbakanı Morrison'un düzenlediği basın toplantısında, tek doz aşı olan ABD'li ünlü müzisyen Kanye West de gündeme geldi. Toplantıda bulunan gazetecinin, "Amerikan hip hopunu sevdiğinizi biliyorum. Kanye West turneye çıkmak istiyor. Sadece tek doz aşısı var. Düşünceleriniz neler?" sorusuna, "Kurallar tüm doz aşılarınızı olmanız gerektiğini söylüyor. Bu kurallar son dönemde görüldüğü gibi herkese işliyor, kim olduğunuz önemli değil. Kurallara uyarsanız gelebilirsiniz, uymazsanız gelemezsiniz" dedi.

Vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic, vize iade talebinde bulunarak tekrar Avustralya Mahkemesi'ne başvurdu. Yapılan duruşmada Avustralya Federal Mahkemesi Başyargıcı James Allsop, Djokovic'in vize iade talebinin oybirliğiyle reddedildiğini duyurdu. Kararın ardından Djokovic, Avustralya'dan ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya