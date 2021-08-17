Avustralya Başbakanı Morrison, birlikte çalıştıkları Afganların hepsine yardım edemeyeceklerini söyledi
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Avustralya Başbakanı Morrison, birlikte çalıştıkları Afganların hepsine yardım edemeyeceklerini söyledi

Avustralya Başbakanı Morrison, birlikte çalıştıkları Afganların hepsine yardım edemeyeceklerini söyledi
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetinin, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından, Avustralya birlikleriyle birlikte çalışan ve onları destekleyen tüm Afganlara yardım edemeyeceğini belirtti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetinin, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından, Avustralya birlikleriyle birlikte çalışan ve onları destekleyen tüm Afganlara yardım edemeyeceğini belirtti.

Başbakan Morrison, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'da Taliban'ın Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından yaşanan son durum ve yapılması planlanan tahliyelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Afganistan'daki durumu "yürek burkucu" olarak nitelendiren Başbakan Morrison, Afganistan'da görev yapan Avustralyalı askerlerin, birlikte çalıştıkları Afganların güvenliği konusunda endişeli olduğunu anladığını söyledi.

Hükümetin, Avustralya Savunma Birliklerine (ADF) hizmet ve yardım edenlere yardımcı olmaya kararlı olduğunu ancak bu yardımların söz konusu kişilerin hepsine ulaşmayacağını belirten Morrison, "Bugüne kadar olduğu gibi, yanımızda olanlar için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Ancak tüm çabalarımıza rağmen desteğin olması gereken herkese ulaşmayacağını biliyorum. Sahadaki olaylar birçok çabayı geride bıraktı. Keşke farklı olsaydı." ifadelerini kullandı.

Hükümet tahliyeler için uçak ve asker gönderecek

Avustralya, Afganistan'daki Birlemiş Milletler'in yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında görev yapan, aileleriyle birlikte yaklaşık 200 vatandaşını ve askeri birliklerine yardımcı olan 400 civarındaki Afgan'ı tahliye etmek için 2 askeri uçak ve 250 asker gönderecek.

Tahliye operasyonunun onaylanmasıyla birlikte Kabil'e gidecek askeri uçakların aldıkları kişileri Dubai'ye aktarması, oradan da Avustralya'ya götürmesi bekleniyor.

Kabil'e gidecek olan Avustralya birliklerinin ve uçaklarının ne zaman inebileceği konusunda ayrıntılı açıklamada bulunmayan Morrison, operasyonun güvenli bir şekilde tamamlanacağı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

Afganistan'daki büyükelçiliğini mayısta kapatan Avustralya, 11 Temmuz'da ülkedeki askerlerini tamamen geri çektiğini duyurmuştu.

Avustralya, nisandan bu yana kendileri için çalışan 430 Afgan'ı aileleriyle tahliye etmişti.

Avustralya, Afganistan'daki Taliban ve terörist gruplara karşı ABD ve NATO liderliğindeki operasyonların bir parçası olarak, son 20 yılda bölgeye 39 bin asker konuşlandırmıştı. Bu, ülkeye milyarlarca dolara mal olmuş ve 41 Avustralya askerinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

???????- Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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