Avustralya Başbakanı Morrison: "Bakan, kesinlikle tecavüz iddialarını reddediyor"
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Avustralya Başbakanı Morrison: "Bakan, kesinlikle tecavüz iddialarını reddediyor"

01.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:00
Avustralya Başbakanı Morrison:

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, kabinesindeki bir bakanın 33 yıl önce bir kıza tecavüz ettiği iddialarını yalanladığını söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, kabinesindeki bir bakanın 33 yıl önce bir kıza tecavüz ettiği iddialarını yalanladığını söyledi.

Morrison, makamına geçen hafta gönderilen ve kabinesindeki bir bakanın 1988'de 16 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddiasının yer aldığı isimsiz mektuba ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsimsiz mektubu polise ilettiğini belirten Morrison, bu iddiayı federal polis komiseriyle görüştüğünü kaydetti.

Tecavüz iddiasına adı karışan bakanla da görüştüğünü aktaran Morrison, "Bakan, kesinlikle tecavüz iddialarını reddediyor." ifadesini kullandı.

Mektupta, bakanın Yeni Güney Galler eyaletinde 1988'de bir kıza tecavüz ettiği iddiası yer alıyor.

Tecavüze uğrayan kadının Şubat 2020'de polise şikayette bulunduktan sonra haziranda intihar ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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