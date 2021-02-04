Avustralya Başbakanı, Google'ın Üst Yöneticisi ile arama motorunun ülkedeki geleceğini görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avustralya Başbakanı, Google'ın Üst Yöneticisi ile arama motorunun ülkedeki geleceğini görüştü

04.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:57
Avustralya Başbakanı, Google'ın Üst Yöneticisi ile arama motorunun ülkedeki geleceğini görüştü

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Google'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai ile ülkedeki arama motorlarının haber kaynaklarına ödeme yapmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısıyla ilgili görüşme yaptığını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Google'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai ile ülkedeki arama motorlarının haber kaynaklarına ödeme yapmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısıyla ilgili görüşme yaptığını açıkladı.

Başbakan Morrison başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, haber kuruluşlarına para ödemek zorunda kalmaları halinde, ülkedeki ana arama motorunu kapatacağı restini çeken Google'ın CEO'su Pichai ile yaptığı görüşmenin "yapıcı" geçtiğini söyledi.

Görüşmenin ardından Google'ın ülkesindeki geleceğine "daha olumlu" baktığını belirten Morrison, "Onlara, sürece katılmaları için cesaret vermesi gereken, mümkün olan en iyi sinyalleri verdim. Avustralya'da hizmet sunmaya devam etmeleri konusunda onları, çok daha olumlu bir alana yöneltmeyi başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Google'ın arama motorunu kapatma konusundaki tehdidini geri çekip çekmediği konusunda bilgi vermeyen Morrison, görüşmede hükümetinin söz konusu tasarıyı yasalaştırma planından vazgeçmeyeceğini açıkça belirttiğini sözlerine ekledi.

Avustralya'nın, ülkede faaliyet gösteren arama motorlarına haberlerini kullandıkları Avustralyalı medya kuruluşlarına adil bir ücret ödemlerini zorunlu hale getirecek yasa tasarısını 8 Aralık 2020'de açıklaması üzerine, Google ve Facebook ülkedeki arama motorlarını kapatma tehdidinde bulunmuştu.

Tehditte boyun eğmeyeceklerini açıklayan ve Microsoft'un Üst Yöneticisi Satya Nadella ile görüşen Başbakan Morrison, Google'ın muhtemel boşluğunu Microsoft'un arama motoru Bing ile dolduracaklarını açıklamıştı.

Avustralya'da en çok kullanılan Google'ın arama motoru, ülkedeki pazar payının yüzde 95'ini elinde tutarken, ikinci sıradaki Bing'in pazar payı yüzde 3,7.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Halsey Sezen Aksu Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Ünal Karaman Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avustralya Başbakanı, Google'ın Üst Yöneticisi ile arama motorunun ülkedeki geleceğini görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 10:57:05. #1.16#
title