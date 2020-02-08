Avustralya: Aşırı yağışlar yangınların üçte birini söndürdü fakat sel riskini yükseltti
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Avustralya: Aşırı yağışlar yangınların üçte birini söndürdü fakat sel riskini yükseltti

Avustralya’daki aşırı yağışlar yangınların üçte birini söndürdü fakat meteoroloji yetkilileri, bazı bölgelerin son bir yılın en yüksek yağışını aldığını belirterek Sidney ve diğer sahil şehirlerinde ani seller meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

08.02.2020 00:41 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:41
Avustralya: Aşırı yağışlar yangınların üçte birini söndürdü fakat sel riskini yükseltti

'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde perşembe günü başlayan yoğun yağmurlar eyalet genelinde aylardır devam eden 62 yangından 20'sini söndürdü.


Fakat meteoroloji yetkilileri bazı bölgelerin son bir yılın en yüksek yağışını aldığını belirterek Sidney ve diğer sahil şehirlerinde ani seller meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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