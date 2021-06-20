Avustralya "aşırı ve gereksiz" gizlilikle suçlanıyor

Avustralya'nın medya ve kamuoyunun yakından takip ettiği olaylarla ilgili çok önemli bilgileri saklamaya çalışması, ülkenin dünyanın en kapalı demokrasilerinden biri haline geldiği yönünde eleştirilere neden oldu.

Avustralya'nın medya ve kamuoyunun yakından takip ettiği olaylarla ilgili çok önemli bilgileri saklamaya çalışması, ülkenin dünyanın en kapalı demokrasilerinden biri haline geldiği yönünde eleştirilere neden oldu.

Doğu Timor hükümetine karşı bir operasyonu ifşa ettiği iddia edilen Avustralyalı eski bir casus, doğrulanmayan rolü nedeniyle geçen hafta mahkum edildi.

Bu tür yüksek profilli davalarda sıklıkla başvurulan gizlilik yasalarına dayanarak dava ve söz konusu casus hakkındaki bilgiler medya ve kamuoyundan gizlendi.

Eski casus K, iki gün süren duruşmayı kimliğini gizli tutmak için özel olarak tasarlanan siyah ekranlarla karartılmış bir kutuda geçirdi.

Basın mensupları ve diğer sivil dinleyiciler, gizli delillerin tartışılması gerekçesiyle duruşma süresinin nerdeyse yarısı kadar bir süre dışarıda bekletildi.

Eski casus K. soruşturması gibi şeffaflık konusunda eleştiri çeken bir başka konu da "Tanık J" olarak bilinen istihbarat görevlisinin davası oldu.

Avustralya medyası, istihbarat görevlisi J'yi ülke tarihinde yargılanan, mahkum edilen ve gizlice hapsedilen tek kişi olarak tanımladı. Söz konusu kişiye ne olduğuna dair medya ve kamuoyunun kesin bir bilgiye sahip olmadığı ifade ediliyor.

Avustralya polisi, Afganistan'daki Avustralya özel kuvvetlerinin savaş suçu işlediğine dair iddiaları gündeme getiren gazetecileri de dava etmekle tehdit etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün