Avustralya Afganistan'dan 300'den fazla kişiyi tahliye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avustralya Afganistan'dan 300'den fazla kişiyi tahliye etti

Avustralya Afganistan'dan 300'den fazla kişiyi tahliye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralya tarafından gece saatlerinde gerçekleştirilen uçuşlarla 300'den fazla kişi Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edildi.

Avustralya tarafından gece saatlerinde gerçekleştirilen uçuşlarla 300'den fazla kişi Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edildi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan tahliyeler devam ediyor. Avustralya Başbakanı Scott Morrison yaptığı açıklamada, tahliye için dün gece saatlerinde Kabil Havalimanı'na 4 uçuş gerçekleştirildiği söyledi. Morrison, Avustralya vatandaşları, vizeleri bulunan Afganlar, Yeni Zelandalılar, ABD ve İngiltere vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 300'den fazla kişinin Kabil'den tahliye edildiğini belirtti. "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte çalışarak bu uçuşları gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullanan Morrison, "Yalnızca Avustralyalıları ve vizesi bulunan Afganları değil, aynı zamanda İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelandalıları da getiriyoruz" dedi.

Avustralya hükümeti, 18 Ağustos'tan bu yana 550'den fazla kişiyi Kabil'den tahliye etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından dün yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta ABD'nin 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişiyi tahliye ettiği belirtilmişti. - CANBERRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLEN 160 YOLCU DAHA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ-1
AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLEN 160 YOLCU DAHA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ-1
ABD Başkanı Biden: Afganistan'dan daha iyi bir şekilde çekilemezdik
ABD Başkanı Biden: Afganistan'dan daha iyi bir şekilde çekilemezdik
Uçaktan düşen Afganların bastırıldığı skandal tişörtlerin satışı durduruldu
Uçaktan düşen Afganların bastırıldığı skandal tişörtlerin satışı durduruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden John Kirby Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek İrem Derici Haluk Levent Aleyna Tilki
Spor Muslera Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Avustralya Afganistan'dan 300'den fazla kişiyi tahliye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 11:08:54. #1.15#

title