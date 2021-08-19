Avustralya, Afganistan'daki vatandaşlarından tahliye için Kabil Havaliman'ına gitmelerini istedi
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Avustralya, Afganistan'daki vatandaşlarından tahliye için Kabil Havaliman'ına gitmelerini istedi

Avustralya, Afganistan'daki vatandaşlarından tahliye için Kabil Havaliman'ına gitmelerini istedi
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Avustralya hükümeti, Afganistan'daki vatandaşlarından ve vizesi olan Afganlardan tahliye uçuşu için başkent Kabil'deki Havalimanı'na gitmelerini istedi.

Avustralya hükümeti, Afganistan'daki vatandaşlarından ve vizesi olan Afganlardan tahliye uçuşu için başkent Kabil'deki Havalimanı'na gitmelerini istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avustralya vatandaşları, daimi oturum izni olanlar ve vize sahiplerinin artık Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na gitmesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, "Bunu güvenli bir şekilde yapabiliyorsanız, planlı bir tahliye uçuşunu beklemek için Kabil'e gidin. Güvenliğiniz için tüm ekstra önlemleri alın." ifadesine yer verildi.

İnsanlara kişisel güvenlik planlarını gözden geçirmeleri ve çevrelerinden haberdar olmaları tavsiye edilirken, "Afganistan'daysanız, şimdi gitmelisiniz. Gecikmeyin." uyarısı yapıldı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dün, Afganistan'daki vatandaşlarının yanı sıra Avustralya birlikleriyle çalışan ve onları destekleyen Afganların tahliyesine başlandığını açıklamıştı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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