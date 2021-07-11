Avustralya, Afganistan'daki son askerlerini geri çekti
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Avustralya, Afganistan'daki son askerlerini geri çekti

Avustralya, Afganistan'daki son askerlerini geri çekti
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Avustralya, Afganistan'daki 80 askeri destek personelini geri çekti.

Avustralya, Afganistan'daki 80 askeri destek personelini geri çekti.

The New Arab'ın haberine göre, Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, ülkesinin 20 yıllık Afganistan savaşına katılımının sona erdiğini söyledi.

Dutton, Afganistan'daki 80 destek personelinin geri çekildiğini belirterek, askerlerin geri çekilmesinin "son haftalarda" gerçekleştiğini aktardı.

Sky News'e konuşan Dutton, "Bu, ulusal çıkarlarımız veya müttefiklerimizin çıkarları için olduğunu düşündüğümüz durumlarda, ABD ile yürütülen kampanyaların bir parçası olmayacağımız anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın Afganistan'daki askeri varlığı

Avustralya, Afganistan'daki Taliban ve terörist gruplara karşı ABD ve NATO liderliğindeki operasyonların bir parçası olarak, son 20 yılda bölgeye 39 bin asker konuşlandırmıştı. Bu, ülkeye milyarlarca dolara mal olmuş ve 41 Avustralya askerinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

Ülke, 2013'ün sonlarında operasyonlara aktif katılan askeri personelini geri çektiğinden bu yana Afganistan'da önemli bir asker varlığa sahip olmasa da bu konu, ülkede tartışmalara yol açmıştı.

Gazi grupları, hükümete, Afganistan gazileri ve eski gaziler arasında yaşanan çok sayıda intihar vakası hakkında resmi soruşturma başlatması için baskı yapmıştı.

Ordu ve polis, Özel Hava Hizmetleri askerlerinin, Afganistan'da çok sayıda savaş suçu işlediğine dair iddiaları da aktif olarak araştırıyor.

ABD yönetimi, Afganistan'daki askeri operasyonlarını sona erdirme kararı doğrultusunda, Afganistan'da kalan birliklerini eylül ayına kadar çekeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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