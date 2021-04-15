Avustralya, Afganistan'daki askerlerini eylüle kadar çekecek
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Avustralya, Afganistan'daki askerlerini eylüle kadar çekecek

Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Avustralya, Afganistan'daki askerlerini eylüle kadar çekecek

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'da 2001'den bu yana görev yapan askerlerini çekeceğini duyurdu.

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'da 2001'den bu yana görev yapan askerlerini çekeceğini duyurdu.

Morrison, yaptığı açıklamada, ülkesinin Afganistan'daki askeri varlığını değerlendirdi.

ABD ve diğer müttefiklerle uyumlu olarak Afganistan'da kalan son 80 askerin eylülde çekileceğini belirten Morrison, bu kararın Avustralya askeri tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Morrison, 2002-2014 döneminde Afganistan'da görevli askerlerinden hayatını kaybedenler olduğunu hatırlatarak "Özgürlük her zaman buna değer. Avustralyalılar buna hep inandı." değerlendirmesinde bulundu.

Morrison, çekilmeyle ilgili net bir gün belirtmedi.

NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında, Afganistan'da 2001'den bu yana 39 binden fazla Avustralya askeri görev yaptı, 41'i hayatını kaybetti.

Afganistan'ı desteklemeyi sürdürecek

ABC News'daki habere göre, Avustralyalı askerlerin "Afganistan'da savaş suçu işlediklerine dair" iddialarla ilgili soruya Morrison, şu an bu konuyu konuşmanın zamanı olmadığı ancak daha sonra konuşulabileceği yanıtını verdi.

Morrison, askerleri çekildikten sonra da Afganistan'ı desteklemeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Ülkesinin Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini destekleyeceğini söyleyen Morrison, taraflara barış sürecine bağlı olmaları çağrısı yaptı.

NATO müttefikleri, Afganistan'dan çekilme konusunda birlik içinde

ABD Başkanı Joe Biden, dün Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini açıklamıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO Konseyinin savunma ve dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, NATO üyesi ülkelerin, Afganistan'dan 1 Mayıs'tan itibaren çıkılması konusunda birlik içinde olduğunu söylemişti.

Avustralyalı askerlerin işlediği savaş suçları

Avustralyalı askerlerin "Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair" iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından Kasım 2020'de hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

IGADF'nin 4 yıllık soruşturmanın sonucunda hazırladığı ve Afgan sivillerin yasa dışı olarak öldürüldüğünü belgeleyen "güvenilir kanıtların" yer aldığı raporu açıklayan Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, "Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim." demişti.

Raporda, bazı Avustralyalı askerlerin, öldürülen Afgan sivillerin cesetlerinin yanına "meşru bir hedef" olduklarını öne sürmek için silah ve bomba yerleştirerek, muhtemel soruşturmadan kurtulmayı planladıklarına dair delillere de ulaşıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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