Avustralya, Afganistan'da savaş suçu işleyen askerleri terhis edebilir

Avustralyalı yetkililer, Afganistan'da savaş suçu işleyen askerlerin tıbbi gerekçelerle terhis edilebileceklerini belirtti.

Daily Telegraph gazetesine göre, Avustralyalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, orduda, Afganistan'da işlenen savaş suçlarıyla ilgili soruşturmalar nedeniyle görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir grup özel kuvvet personelinin, görevden alınmadan tıbbi gerekçelerle terhis edilebileceği bildirildi.

Avustralyalı yetkililer 2020'de de Afganistan'da özel kuvvet personeli tarafından işlenen en az 39 sivilin öldürülmesine ilişkin soruşturmanın bulgularını kamuoyuna açıklamıştı.

Avustralya Savunma Kuvvetleri genel müfettişliği tarafından hazırlanan Brereton raporu, Avustralya askerlerinin Afganistan'da sivilleri ve mahkumları öldürdüğüne dair güvenilir bilgiler bulunduğunu kaydetmişti.

Rapora göre, emekli veya muvazzaf 25 personel, savaş suçları işlemek veya onlara alet olmak suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Avustralya Savunma Kuvvetleri komutanı General Angus Campbell, raporun ardından soruşturmanın ayrıntılarını paylaşırken yaptığı açıklamada, Afgan halkından özür dilemişti.

Cambell televizyonlarda yayımlanan açıklamasında, " Avustralya Savunma Kuvvetleri adına, Avustralyalı askerlerin yaptığı her türlü yanlışlıktan dolayı Afganistan halkından, içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim. Bu mesajı iletmek için doğrudan Afgan mevkidaşım Yaseen Zia ile konuştum." demişti

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise Afganistan'da işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla bağlantılı askerlere yönelik soruşturma açılacağına söz vermişti.

Morrison, soruşturmanın sonucu basına açıklandıktan sonraki beyanında, "Muhtemelen ciddi ve suç teşkil eden suistimal iddiaları göz önüne alındığında, soruşturmada gündeme getirilen konular değerlendirilmeli, soruşturulmalı ve iddiaların doğrulanması halinde mahkemede kovuşturulmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya