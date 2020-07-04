Avustralya açıklarında zıpkınla balık avlayan bir kişi köpek balığı ısırması sonucu öldü
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Avustralya açıklarında zıpkınla balık avlayan bir kişi köpek balığı ısırması sonucu öldü

Avustralya'nın doğu kıyılarında zıpkınla balık avlayan 36 yaşındaki bir erkek köpek balığının saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti.

Avustralya açıklarında zıpkınla balık avlayan bir kişi köpek balığı ısırması sonucu öldü
04.07.2020 21:42 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:55

Avustralya'nın doğu kıyılarında zıpkınla balık avlayan 36 yaşındaki bir erkek köpek balığının saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti.

Polis, hayatını kaybeden Avustralyalının Cumartesi günü Brisbane'ın kuzeyinde Queensland'e bağlı Fraser Adası açıklarında avlanırken saldırıya uğradığını söyledi.

Köpek balığı, balıkçının bacağını ısırdı. Bir doktor ve bir hemşire kıyıda balıkçıya ilk yardım uyguladı ancak sağlık ekipleri olay yerine ulaşmadan Avustralyalı balıkçı hayatını kaybetti.

Avustralya'da bu yıl dört kişi köpek balığı saldırısında öldü.

Ülke açıklarında köpek balıkları sık görülüyor ama saldırılar nadir yaşanıyor. Geçen ay 60 yaşındaki bir erkek, kuzey kıyılarında sörf yaparken yaklaşık 3 metre boyundaki bir beyaz köpek balığının saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti.

Nisan'da da 23 yaşındaki bir koruma, Ocak'ta da 57 yaşındaki bir dalgıç köpek balığı saldırısı sonucu öldü.

Geçen yıl ise köpek balığı saldırısında ölen olmadı.

BBC

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