Avustralya Açık: Thiem ilk grand slam finalinde Djokovic'in karşısına çıkıyor

31.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:07

Yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta finalde Novak Djokovic'in rakibi Avusturyalı raket Dominic Thiem oldu.



Avustralya'da ilk defa finalde mücadele edecek dünya 5 numarası, Alman Alexander Zverev'i dört sette devirdi. Yağmur nedeni ile kesintiye uğrayan ilk seti 3-6 kaybeden Thiem, diğer üç seti 6-4, 7-6 ve 7-6 kazanarak mutlu sona ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle