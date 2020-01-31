Avustralya Açık: Thiem ilk grand slam finalinde Djokovic'in karşısına çıkıyor
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Avustralya Açık: Thiem ilk grand slam finalinde Djokovic'in karşısına çıkıyor

Yağmur nedeni ile kesintiye uğrayan ilk seti 3-6 kaybeden Thiem, diğer üç seti 6-4, 7-6 ve 7-6 kazanarak mutlu sona ulaştı

31.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:07
Avustralya Açık: Thiem ilk grand slam finalinde Djokovic'in karşısına çıkıyor

Yılın ilk grand slam turnuvası Açık'ta finalde Novak Djokovic'in rakibi Avusturyalı raket Dominic Thiem oldu.


Avustralya'da ilk defa finalde mücadele edecek dünya 5 numarası, Alman Alexander Zverev'i dört sette devirdi. Yağmur nedeni ile kesintiye uğrayan ilk seti 3-6 kaybeden Thiem, diğer üç seti 6-4, 7-6 ve 7-6 kazanarak mutlu sona ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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