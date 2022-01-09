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Avustralya Açık Tenis Turnuvası eleme kuraları çekildi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası eleme kuraları çekildi
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Avustralya Açık Tenis Turnuvası eleme kuraları çekildi.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası eleme kuraları çekildi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türk sporcuların maç yapacağı rakipleri belli oldu.

Buna göre milli tenisçi Cem İlkel Fransız Enzo Couacaud ile Altuğ Çelikbilek ise Amerikalı Ernesto Escobedo ile karşılaşacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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