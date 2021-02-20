Avustralya Açık tek kadınlarda Naomi Osaka şampiyon
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Avustralya Açık tek kadınlarda Naomi Osaka şampiyon

20.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:35
Avustralya Açık tek kadınlarda Naomi Osaka şampiyon

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta oynanan tek kadınlar finalinde zafer, ABD'li Jennifer Brady'yi 2-0 mağlup eden Japon raket Naomi Osaka'nın oldu.

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta oynanan tek kadınlar finalinde zafer, ABD'li Jennifer Brady'yi 2-0 mağlup eden Japon raket Naomi Osaka'nın oldu.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Naomi Osaka ile Jennifer Brady karşı karşıya geldi. Rod Laver Arena'daki mücadeleyi, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kısıtlı sayıda izleyici takip etti. Finalde, dünya 3 numarası Osaka, dünya 24 numarası rakibi Brady'yi 6-4, 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. 23 yaşındaki Naomi Osaka, 2.1 milyon dolarlık ödülü de kazandı. Avustralya Açık'ta ikinci, toplamda ise dördüncü grand slam birinciliğine ulaşan Osaka, diğer iki grand slam şampiyonluğuna ABD Açık'ta uzanmıştı.

ERKEKLER FİNALİ YARIN

Avustralya Açık tek erkekler finalinde yarın TSİ 11.00'de Sırp tenisçi Novak Djokovic ile Rus sporcu Daniil Medvedev karşı karşıya gelecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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