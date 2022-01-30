Avustralya Açık tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i setlerde 3-2 mağlup ederek 21. grand slam şampiyonluğunu elde etti.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Avustralya Açık tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i setlerde 3-2 mağlup ederek 21. grand slam şampiyonluğunu elde etti.
Avustralya Açık tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i setlerde 3-2 mağlup ederek 21. grand slam şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor