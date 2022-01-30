Avustralya Açık tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i setlerde 3-2 mağlup ederek 21. grand slam şampiyonluğunu elde etti. - Haberler Spor
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Avustralya Açık tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i setlerde 3-2 mağlup ederek 21. grand slam şampiyonluğunu elde etti.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Avustralya Açık tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i setlerde 3-2 mağlup ederek 21. grand slam şampiyonluğunu elde etti.

Avustralya Açık tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i setlerde 3-2 mağlup ederek 21. grand slam şampiyonluğunu elde etti.

Avustralya Açık tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i setlerde 3-2 mağlup ederek 21. grand slam şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Rafael Nadal, Avustralya, Spor, Haber

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