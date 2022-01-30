Avustralya Açık'ta zafer Nadal'ın

İspanyol tenisçi, bu zaferle birlikte en çok Grand Slam kazanan erkek tenisçi unvanının da sahibi oldu. Avustralya Açık'ta 21'inci Grand Slam zaferine ulaşan Nadal, 20'şer şampiyonluğu bulunan Roger Federer ile Novak Djokovic'i geride bırakarak en çok zafere ulaşan erkek tenisçi oldu.

Demirören Haber Ajansı - Spor