Avustralya Açık'ta zafer Nadal'ın - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avustralya Açık'ta zafer Nadal'ın

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta zafer Nadal'ın

Avustralya Açık Tek Erkekler Finali'nde Rafael Nadal, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Daniil Medvedev'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Avustralya Açık Tek Erkekler Finali'nde Rafael Nadal, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Daniil Medvedev'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Avustralya Açık Tek Erkekler Finali'nde Rafael Nadal ile Daniil Medvedev karşı karşıya geldi. 5 saat 28 dakika süren mücadele sonunda Rafael Nadal, 25 yaşındaki Rus rakibi Medvedev'i 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Nadal, bu mücadelenin ardından 21'inci Grand Slam şampiyonluğunu da kazanmış oldu. İspanyol raket; 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setler sonrasında zafere ulaşmayı başardı.

EN ÇOK GRAND SLAM KAZANAN ERKEK TENİSÇİ UNVANININ SAHİBİ OLDU

İspanyol tenisçi, bu zaferle birlikte en çok Grand Slam kazanan erkek tenisçi unvanının da sahibi oldu. Avustralya Açık'ta 21'inci Grand Slam zaferine ulaşan Nadal, 20'şer şampiyonluğu bulunan Roger Federer ile Novak Djokovic'i geride bırakarak en çok zafere ulaşan erkek tenisçi oldu.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor

Rafael Nadal, Avustralya, Grand Slam, Şampiyon, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title