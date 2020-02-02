Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic

02.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:11

Teniste yılın ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Novak Djokovic, Avusturyalı Dominic Thiem'i 4-6, 6-4, 6-2, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşı karşıya geldi. 3 saat 59 dakika süren mücadele sonunda Djokovic, Thiem'i 4-6, 6-4, 6-2, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek kariyerinin 8'inci Avustralya Açık; 17'nci grand slam şampiyonluğunu elde etti.32 yaşındaki Sırp tenisçi, bu şampiyonlukla birlikte yeni açıklanacak olan ATP sıralamasında da tekrardan 1 numaraya yükselmiş oldu.

Kaynak: DHA