Avustralya Açık'ta Mertens-Sabalenka ikilisi çift kadınlarda şampiyon oldu
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Avustralya Açık'ta Mertens-Sabalenka ikilisi çift kadınlarda şampiyon oldu

19.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:38
Avustralya Açık'ta Mertens-Sabalenka ikilisi çift kadınlarda şampiyon oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova ekibini 2-0 yenen Elise Mertens-Aryna Sabalenka ikilisi, çift kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova ekibini 2-0 yenen Elise Mertens-Aryna Sabalenka ikilisi, çift kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki çift kadınlar final mücadelesinde, 2 numaralı seri başları Belçikalı Mertens ve Belaruslu Sabalenka ile 3 numaralı seri başları Çek Krejcikova ile Siniakova karşılaştı.

79 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Mertens ve Sabalenka, kariyerlerinde ilk kez Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaştı.

Çift kadınlar kategorisinde kariyerlerindeki ikinci grand-slam zaferini elde eden ikili, 2019 ABD Açık'ta da kupaya uzanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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