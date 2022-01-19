Avustralya Açık'ta kadınların son şampiyonu Osaka 3. tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta geçen yılın tek kadınlar şampiyonu Naomi Osaka'nın da aralarında bulunduğu favori isimler tur atlarken, erkeklerin 10 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz 2. turda elendi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta geçen yılın tek kadınlar şampiyonu Naomi Osaka'nın da aralarında bulunduğu favori isimler tur atlarken, erkeklerin 10 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz 2. turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. günü tamamlandı.

Kadınlarda 2019 ve 2021 şampiyonu Osaka (13 numaralı seribaşı), klasmanın 54. sırasındaki Madison Brengle ile oynadığı 2. tur maçını 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.

Barbora Krejcikova (4), Wang Xiyu'yu, Maria Sakkari (5) de Zheng Qinwen'i 2-0'lık skorla geçerek 3. tura çıktı.

Hurkacz turnuvaya veda etti

Erkekler dünya sıralamasının 69. basamağındaki Adrian Mannarino, geçen sezon Wimbledon'da yarı final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Hubert Hurkacz'ı (10) 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) yenerek rakibini 2. turda turnuvanın dışına itti.

Alexander Zverev (3), dünya 89 numarası John Millman'ı 6-4, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Denis Shapovalov (14), Christian Garin (16), Gael Monfils (17), Aslan Karatsev (18) ve Pablo Carreno (19) da adlarını 3. tura yazdırdı.