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Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, çeyrek finalde

Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, çeyrek finalde
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Ashleigh Barty???????, ülkesinde çeyrek finale çıktı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Ashleigh Barty???????, ülkesinde çeyrek finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde 25 yaşındaki Barty, daha önce son şampiyon Naomi Osaka'yı yenen ABD'li Amanda Anisimova'yı 6-4, 6-3 setlerle mağlup etti.

Ülkesinde yarışan Avustralyalı Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık'ın ilk ev sahibi şampiyonu olmak istiyor.

Barty, çeyrek finalde başka bir Amerikalı Jessica Pegula ile karşılaşacak. Pegula, beşinci seri başı Maria Sakkari'yi yenmişti.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Avustralya, Tenis, Spor, Haber

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