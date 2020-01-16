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Avustralya Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo kuraları çekildi.

16.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:54
Avustralya Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu

Sezonun ilk grand slam turnuvası Açık'ta ana tablo kuraları çekildi.

Melbourne kentinin 20 Ocak-2 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı turnuvadaki ilk tur eşleşmeleri belirlendi.

Erkeklerde 1 numaralı seribaşı 'ın rakibi, dünya sıralamasının 72. basamağındaki Hugo Dellien oldu.

Üç numaralı seribaşı Roger Federer'in rakibi dünya 84 numarası Steve Johnson olurken, son şampiyon ve 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ise dünya 37'ncisi Jan-Lennard Struff ile eşleşti.

Kadınlarda ise dünya sıralamasının 1 numarası Ashleigh Barty, klasmanın 120. basamağındaki Lesia Tsurenko, unvanını korumak için korta çıkacak 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka da dünya 59 numarası Marie Bouzkova ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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