Avustralya Açık'ta ilk finalist Osaka
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Serena Williams'ı 2-0 yenen Japon Naomi Osaka adını finale yazdırdı.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Serena Williams'ı 2-0 yenen Japon Naomi Osaka adını finale yazdırdı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final maçında 3 numaralı seribaşı Osaka ile 10 numaralı seribaşı Williams karşı karşıya geldi.
23 yaşındaki Osaka, toplam 75 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanarak turnuvada ikinci kez finale çıktı.
2019 yılının şampiyonu Osaka, finalde Karolina Muchova-Jennifer Brady maçının galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz