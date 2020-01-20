Haberler » Spor » Avustralya Açık'ta Djokovic ve Barty 2. turda - Spor

Avustralya Açık'ta Djokovic ve Barty 2. turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, 2. tura çıktı.

20.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:42
Avustralya Açık'ta Djokovic ve Barty 2. turda

Sezonun ilk grand slam turnuvası Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı , 2. tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk günü sona erdi.

Kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Barty, Ukraynalı Lesia Tsurenko ile karşılaştı.

Rakibini 1 saat 36 dakika süren mücadelede 5-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup eden Barty, ülkesinde gerçekleştirilen turnuvada 2. tura çıkma başarısı gösterdi.

Djokovic ve Tsitsipas 2. turda

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, dünya 35 numarası Alman Jan-Lennard Struff ile karşılaştı.

Sırp tenisçi, 2 saat 16 dakika süren mücadelede rakibini 7-6, 6-2, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenerek adını üst tura yazdırdı.

Dünya 6 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas ise İtalyan rakibi Salvatore Caruso'yu 1 saat 43 dakikada 6-0, 6-2, 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve bir üst tura çıktı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler