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Avustralya Açık'ta Berrettini ile Monfils çeyrek finalde karşılaşacak

Avustralya Açık'ta Berrettini ile Monfils çeyrek finalde karşılaşacak
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, çeyrek finale çıktı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, çeyrek finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansı sonrası yapılan maçlarda Berrettini, İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta'yi 7-5, 7-6 (4), 6-4 setlerle 3-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Diğer dördüncü tur maçında, 17 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils, Sırp tenisçi Miomir Kecmanovic'i 7-5, 7-6(4), 6-3 setlerle yendi.

Böylece, Avustralya Açık'ta Monfils, Berrettini'nin çeyrek finaldeki rakibi oldu.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

Avustralya, İtalyan, Tenis, Spor, Haber

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