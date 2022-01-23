Avustralya Açık'ta Berrettini ile Monfils çeyrek finalde karşılaşacak
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, çeyrek finale çıktı.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, çeyrek finale çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansı sonrası yapılan maçlarda Berrettini, İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta'yi 7-5, 7-6 (4), 6-4 setlerle 3-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
Diğer dördüncü tur maçında, 17 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils, Sırp tenisçi Miomir Kecmanovic'i 7-5, 7-6(4), 6-3 setlerle yendi.
Böylece, Avustralya Açık'ta Monfils, Berrettini'nin çeyrek finaldeki rakibi oldu.
AA / Fatih Erel - Spor Haberleri