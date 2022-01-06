Avustralya Açık öncesi 'Djokovic' krizi

Sırp raketin, ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edildi

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Teniste erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic'in, Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edildi.

Avustralya Sınır Güvenliği (ABF), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABF, Djokovic'in Avustralya'ya giriş şartlarını yerine getirmediği ve yerine getirdiğine dair uygun kanıt sağlamadığını onaylamaktadır. Bu kapsamda vizesinin iptal edildiğini onaylamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Novak'ımıza, tüm Sırbistan'ın onunla olduğunu söyledim. Dünyanın en iyi tenisçisine yapılan bu tacizin bir an önce son verilmesi için her şeyi yapıyoruz."