Avustralya Açık öncesi bazı tenisçilerin karantina süresi sona erdi
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Avustralya Açık öncesi bazı tenisçilerin karantina süresi sona erdi

29.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:34
Avustralya Açık öncesi bazı tenisçilerin karantina süresi sona erdi

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi zorunlu 14 günlük karantina süresi sona eren tenisçilerin otel odalarından ayrılmasına izin verilmeye başlandı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi zorunlu 14 günlük karantina süresi sona eren tenisçilerin otel odalarından ayrılmasına izin verilmeye başlandı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, aralarında dünyaca ünlü Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Serena Williams'ın da yer aldığı tenisçilerin karantina süresi, bugün doldu. 31 Ocak Pazar gününe kadar yaklaşık 500 tenisçinin zorunlu karantina süresi sona erecek.

Otel odasından ayrılan tenisçilerden tek erkeklerde dünya 1 numarası Djokovic, İtalyan Jannik Sinner'le, tek kadınlarda ise dünya 3 numarası Naomi Osaka ise Serena Williams'la gösteri maçı yaparak günü değerlendirdi.

Avustralya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolleri gereği ülkeye varış yapan oyuncular, takımlar ve organizasyon yetkilileri, otellerinde 14 gün boyunca karantinaya alınmıştı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 8 Şubat'ta başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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