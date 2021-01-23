Avustralya Açık öncesi 3 kişide koronavirüs tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avustralya Açık öncesi 3 kişide koronavirüs tespit edildi

23.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:22
Avustralya Açık öncesi 3 kişide koronavirüs tespit edildi

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi 3 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı açıklandı.

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi 3 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı açıklandı.

Turnuvanın düzenleneceği Victoria eyaletinin sağlık departmanından yapılan açıklamada, Melbourne kentinde sıkı denetimli karantinaya alınan 3 kişinin içinde oyuncuların yer almadığı belirtildi.

Söz konusu kişilerde, İngiltere'de mutasyona uğrayarak bulaştırıcılık seviyesi artan yeni tip koronavirüs çeşidinin tespit edildiği de vurgulandı.

Melbourne kentinde 8 Şubat'ta başlayacak organizasyon öncesi, yaklaşık bin 200 oyuncu, takımlar ve organizasyon yetkilisi otellerde zorunlu karantina altında tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Engin Altay Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Demet Özdemir Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Tokat Ankara Hakaret Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avustralya Açık öncesi 3 kişide koronavirüs tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 14:24:45. #1.14#
title