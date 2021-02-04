Avustralya Açık'ın direktörü Tiley, turnuvanın planlandığı tarihte başlayacağını duyurdu
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Avustralya Açık'ın direktörü Tiley, turnuvanın planlandığı tarihte başlayacağını duyurdu

04.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:14
Avustralya Açık'ın direktörü Tiley, turnuvanın planlandığı tarihte başlayacağını duyurdu

Avustralya Açık Tenis Turnuvası Direktörü Craig Tiley, organizasyonun planlandığı tarihlerde düzenleneceğini açıkladı.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası Direktörü Craig Tiley, organizasyonun planlandığı tarihlerde düzenleneceğini açıkladı.

Bir otel çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tenisçi, takım ve organizasyon yetkililerinin karantinaya alınmasına ilişkin Avustralya basınına açıklamada bulunan Tiley, "Bir sorun çıkma ihtimali düşük gözüküyor. Herkesin test sonucunun negatif çıkmasını umuyoruz. Avustralya Açık'a planlandığı tarihlerde başlamayı planlıyoruz. Takvime sadık kalarak turnuvaya pazartesi başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 protokolleri gereği ülkeye varış yapan oyuncular, takımlar ve organizasyon yetkilileri, turnuva öncesi otellerinde 14 gün boyunca karantinaya alınmış ve bu sürenin dolmasının ardından tenisçiler hazırlık turnuvalarına katılabilmişti. Daha sonra bir otel çalışanının Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmış, otelde ikamet eden 500'den fazla tenisçi, takım ve organizasyon yetkilisinin turnuva başlayana kadar karantina altında kalacağı belirtilmişti. Devam eden 6 hazırlık turnuvası ve 8-21 Şubat'ta düzenlenecek organizasyonun kura çekimi ise yaşananlar nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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