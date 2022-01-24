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Avustralya Açık Gençler Şampiyonası

Avustralya Açık Gençler Şampiyonası
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Avustralya Açık Gençler Şampiyonası çiftler kategorisinde milli tenisçi Togan Tokaç ve Güney Kıbrıslı partneri Constantinos Koshis, ilk turda organizasyona veda etti.

Avustralya Açık Gençler Şampiyonası çiftler kategorisinde milli tenisçi Togan Tokaç ve Güney Kıbrıslı partneri Constantinos Koshis, ilk turda organizasyona veda etti.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Togan Tokaç-Koshis ekibi, Bruno Kuzuhara (ABD)-Coleman Wong (Hong Kong) ikilisine 1 saat 22 dakika süren mücadele sonunda 2-6, 7-6, 10-6'lık setlerle 2-1 yenilerek elendi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

Milli Tenisçi, Avustralya, Hong Kong, Tenis, Spor, Haber

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