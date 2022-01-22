Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayşegül Mert, ilk turda Japon Sara Saito'ya 2-0 yenilerek elendi.

Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayşegül Mert, ilk turda Japon Sara Saito'ya 2-0 yenilerek elendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, ilk defa Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'na katılan Ayşegül Mert'in, Saito'ya 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek organizasyona ilk turda veda ettiği belirtildi.