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Avustralya Açık Gençler Şampiyonası

Avustralya Açık Gençler Şampiyonası
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayşegül Mert, ilk turda Japon Sara Saito'ya 2-0 yenilerek elendi.

Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayşegül Mert, ilk turda Japon Sara Saito'ya 2-0 yenilerek elendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, ilk defa Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'na katılan Ayşegül Mert'in, Saito'ya 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek organizasyona ilk turda veda ettiği belirtildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

Milli Tenisçi, Avustralya, Tenis, Japon, Spor, Haber

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